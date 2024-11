Schwerer Unfall in Chemnitz: Drei Personen verletzt

Chemnitz - Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall im Chemnitz -Grüna.

Rettungskräfte rückten am Montagmorgen zu einem Unfall in Chemnitz-Grüna aus. © Härtelpress

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Straße Am Hexenberg.

Die Fahrerin (73) eines Nissan kollidierte mit einem von rechts kommenden Audi (Fahrer: 65).

"Danach stieß der Nissan noch gegen einen 65-jährigen Mann, der gerade in seinen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Opel einsteigen wollte", so die Polizei.