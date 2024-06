Todes-Crash auf Bundesstraße, weitere Person sowie zwei Kinder schwer verletzt!

Lößnitz - Bei einem schweren Unfall in Lößnitz ( Erzgebirge ) wurden drei Personen schwer verletzt, eine weitere tödlich.

Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei ermittelt. © Niko Mutschmann

Am Samstag um etwa 17.15 Uhr passierte nach TAG24-Informationen der Crash auf der B169 am Ortsausgang Lößnitz in Richtung Grüna.

Ein Citroën und ein VW stießen aus bisher ungeklärten Gründen frontal zusammen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurden eine Person und zwei Kinder schwer verletzt.

Eine weitere Person starb beim Zusammenstoß.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Eins der Kinder soll mit einem Rettungshubschrauber transportiert worden sein.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Sachschaden dauern noch an.