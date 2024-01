Trümmerfeld in Chemnitz: Transporter kracht gegen Ampel und Laterne

Chemnitz - Ein unbekannter Transporter-Fahrer hat am Freitagabend in Chemnitz hohen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bisher unbekannter Transporter-Fahrer richtete im Ortsteil Altendorf erheblichen Sachschaden an. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Gegen 19.30 Uhr war der unbekannte Fahrer eines Transporters auf der Limbacher Straße in Richtung Hartmannstraße unterwegs.

Dann kam das Fahrzeug auf Höhe der Einmündung Ernst-Heilmann-Straße von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Ampel und eine Straßenlaterne.

"Danach streifte der Transporter einen vorausfahrenden Linienbus. In der Folge bog das Fahrzeug nach links in die Straße 'Am Stadtgut' ab, passierte einen für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrten Weg und bog nach rechts in den Gutsweg ein", teilte die Polizei mit.

Der Fahrer des Busses wurde leicht verletzt.