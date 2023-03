Unfälle in Chemnitz: Hier kracht es besonders häufig

Chemnitz - Durchschnittlich krachte es im vergangenen Jahr etwa 18 Mal pro Tag in Chemnitz : Nun veröffentliche die Polizei die Unfall-Hotspots der Stadt.

Die Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße in der Chemnitzer Innenstadt: Hier passieren unter anderem die meisten Unfälle. © Sven Gleisberg

Zwar stieg die Zahl der Verkehrsunfälle in Chemnitz im Vergleich zu 2021 um 2,3 Prozent. Doch da 2021 wegen Corona deutlich weniger Menschen unterwegs waren, ist der minimale Anstieg nichts Ungewöhnliches.

Rückläufig waren dagegen die tödlichen Unfälle in Chemnitz. Im vergangenen Jahr kam eine Person ums Leben, 2021 waren es sechs.

2022 wurden insgesamt 774 Personen bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet verletzt, davon 134 schwer.

Zudem kristallisieren sich in Chemnitz regelrechte Unfall-Hotspots heraus. An diesen Kreuzungen kracht es am häufigsten:

Bahnhofstraße/Brückenstraße,

Mühlenstraße/Brückenstraße,

Südring/Markersdorfer Straße,

Reichsstraße/Annaberger Straße

Auch hat die Polizei in Chemnitz im vergangenen Jahr einen Anstieg an Unfallfluchten erfasst. Fast die Hälfte der Fahrer konnten allerdings geschnappt werden.

Und: Bei knapp über 100 Unfällen im Stadtgebiet war mindestens einer der Fahrer betrunken.