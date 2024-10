29.10.2024 08:11 843 Crash auf Chemnitzer Kassberg: Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer krachte am Montagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Reichsstraße/Weststraße in Chemnitz mit einem Audi zusammen und wurde schwer verletzt.

Von Stella Kreuzer

Chemnitz - Am gestrigen Montagabend kam es in Chemnitz zu einem schweren Unfall. Der 15-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt. © Harry Haertel / Härtelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Reichsstraße/Weststraße. Ein 15-jähriger Radfahrer war auf dem Gehweg parallel zur Weststraße unterwegs, überfuhr offenbar eine rote Ampel und prallte dabei mit einem Audi, der von der Reichsstraße stadteinwärts kam, zusammen. Der Radfahrer ist dabei zu Sturz gekommen und laut Polizeiinformationen schwer verletzt worden. Chemnitz Unfall Autofahrer-Chaot zwingt Bus in Chemnitz zur Vollbremsung: Frau verletzt Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-jährige Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sowohl am Fahrzeug als auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 3200 Euro.

Titelfoto: Harry Haertel / Härtelpress