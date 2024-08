10.08.2024 15:03 Unfall auf Chemnitzer Sonnenberg: Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Planitzwiese in Chemnitz ist am Freitag ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Rollstuhlfahrer bei Unfall auf Sonnenberg in Chemnitz schwer verletzt! Ein Rollstuhlfahrer (91) knallte gegen das Heck eines Lkw und wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © 123/nanastudio Gegen 9.50 Uhr rollte der 91-Jährige am Freitag laut Polizei aus noch unbekannter Ursache die Einfahrt des Pflegeheimes an der Planitzwiese hinunter. Zu dieser Zeit fuhr dort auch ein Laster. Dessen 60-jähriger Fahrer bemerkte den Rollstuhlfahrer und hielt sofort an. Allerdings prallte der Senior mit seinem Rollstuhl gegen das Heck des Lastwagens und kippte um. Der 91-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Rollstuhl und am Lkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 250 Euro.

Titelfoto: 123/nanastudio