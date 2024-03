12.03.2024 14:14 924 Unfall auf dem Kaßberg in Chemnitz: Achtjähriger Junge schwer verletzt

Am Dienstagmorgen wurde ein achtjähriger Junge an der Kreuzung Reichsstraße/Henriettenstraße in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Kind bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt! An der Kreuzung Reichsstraße/Henriettenstraße ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen. (Archivbild) © Uwe Meinhold Gegen 7.25 Uhr am heutigen Dienstagmorgen rannte nach dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei ein achtjähriger Junge im Bereich der Fußgängerfurt an der Kreuzung Reichsstraße/Henriettenstraße über die Reichsstraße. Zur gleichen Zeit war ein Opel-Fahrer (25) auf der Reichsstraße aus Richtung Leipziger Straße in Richtung Weststraße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Auto. Der Junge wurde dabei schwer verletzt. Chemnitz Unfall Rätsel um Unfall-Dacia am Chemnitz-Center: Wer hat dieses Auto geschrottet? Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Geschehen bzw. zur jeweiligen Ampelschaltung für die Beteiligten unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen? Unter der Telefonnummer 0371 8740-0 werden Hinweise beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz entgegengenommen.



