 3.721

Unfall auf Südring in Chemnitz: Skoda kracht gegen Laterne

Am Donnerstagmorgen krachte eine Skoda-Fahrerin auf dem Südring in Chemnitz gegen eine Laterne.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Crash auf dem Südring in Chemnitz am Donnerstagmorgen!

Der Skoda krachte frontal gegen eine Laterne.
Der Skoda krachte frontal gegen eine Laterne.  © Chempic

Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert.

Dort war eine Skoda-Fahrerin (56) in Richtung Reichenhainer Straße unterwegs.

"An der Abfahrt Reichenhainer Straße fuhr sie vermutlich zu spät nach rechts, um vom Südring abzufahren", so die Polizei am Nachmittag.

Unfall in Chemnitz: Junge (8) von Auto erfasst
Chemnitz Unfall Unfall in Chemnitz: Junge (8) von Auto erfasst

Der Skoda fuhr dann über den Grünstreifen, geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und krachte gegen eine Laterne.

Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.

Erstmeldung: 16. Oktober, 10.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.32 Uhr

Titelfoto: Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: