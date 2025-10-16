3.721
Unfall auf Südring in Chemnitz: Skoda kracht gegen Laterne
Chemnitz - Crash auf dem Südring in Chemnitz am Donnerstagmorgen!
Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert.
Dort war eine Skoda-Fahrerin (56) in Richtung Reichenhainer Straße unterwegs.
"An der Abfahrt Reichenhainer Straße fuhr sie vermutlich zu spät nach rechts, um vom Südring abzufahren", so die Polizei am Nachmittag.
Der Skoda fuhr dann über den Grünstreifen, geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und krachte gegen eine Laterne.
Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.
Erstmeldung: 16. Oktober, 10.31 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.32 Uhr
