Unfall auf Südring in Chemnitz: Skoda kracht gegen Laterne

Chemnitz - Crash auf dem Südring in Chemnitz am Donnerstagmorgen!

Der Skoda krachte frontal gegen eine Laterne. © Chempic

Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert.

Dort war eine Skoda-Fahrerin (56) in Richtung Reichenhainer Straße unterwegs.

"An der Abfahrt Reichenhainer Straße fuhr sie vermutlich zu spät nach rechts, um vom Südring abzufahren", so die Polizei am Nachmittag.

Der Skoda fuhr dann über den Grünstreifen, geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und krachte gegen eine Laterne.