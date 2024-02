Unfall in Chemnitz: Mofa-Fahrerin (16) schwer verletzt

Chemnitz - Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz sind zwei Teenies (16) zum Teil schwer verletzt worden.

Im Chemnitzer Stadtteil Furth kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall: Eine Mofa-Fahrerin (16) wurde dabei schwer verletzt. © Haertelpress

Auf der Chemnitztalstraße wollte nach Augenzeugen-Berichten am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr ein Fahrzeug nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und hielt an.

Ein dahinter in Richtung Glösa fahrender Skoda kam ebenfalls zum Stehen. Die Fahrerin eines Mofas (16) dahinter konnte nach Polizeiangaben jedoch nicht mehr anhalten und fuhr auf den Skoda auf.

Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus, die gleichaltrige Sozia erlitt einen Schock. Die Frau am Steuer des Skoda (21) blieb unverletzt.