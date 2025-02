08.02.2025 19:15 Unfall in Döbeln: Zwei Mercedes kollidieren an Kreuzung – 20.000 Euro Schaden

In der Döbelner Innenstadt kollidierten am Samstagmittag zwei Mercedes an einer Kreuzung. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 20.000 Euro.

Von Lena Plischke

Döbeln - In der Innenstadt von Döbeln (Mittelsachsen) kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Mercedes. Ein Moment der Unachtsamkeit endete teuer. © EHL Media/Dietmar Thomas Nach ersten Informationen ereignete sich der Zusammenstoß gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Kleine Kirchgasse/Große Kirchgasse. Laut Polizei wollte einer der Fahrer von der Kleinen Kirchgasse auf die Große Kirchgasse abbiegen und übersah dabei offenbar den anderen Mercedes. Beide Fahrer wurden vor Ort medizinisch versorgt, blieben jedoch unverletzt. An beiden Mercedes entstand ein hoher Sachschaden. © EHL Media/Dietmar Thomas Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei sperrte die Kleine Kirchgasse vorübergehend und nahm Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.

