Unfall in Freiberg: Mazda kracht frontal gegen Baum

Freiberg - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem schweren Crash in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen).

Am Sonntagmorgen verunfallte ein Mazda in Freiberg. © Marcel Schlenkirch

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr auf der S184. Der Fahrer (43) eines Mazdas befuhr die Frauensteiner Straße aus Richtung Freiberg in Richtung Weißenborn, so die Polizei.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Der Mann wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

"Am Mazda entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Zudem waren am Baum als auch an zwei Leitpfosten Schäden entstanden", hieß es weiter von der Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.