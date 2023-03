31.03.2023 19:08 Vollsperrung nach Unfall: Auto landet in Bach

Am Freitagnachmittag kam eine Hyundai-Fahrerin auf der Talstraße/S206 in St. Michaelis von der Straße ab und landete in einem Bach.

Von Lea Wunderlich

Brand-Erbisdorf - Aufgrund eines Unfalls musste am Freitagnachmittag die Talstraße/S206 in St. Michaelis im Landkreis Mittelsachsen gesperrt werden. Der Hyundai landete in einem Bachlauf. © Marcel Schlenkrich Gegen 16 Uhr kam eine Hyundai-Fahrerin aus noch unklarer Ursache von der Straße ab und fuhr in einen Bachlauf. Nach ersten Informationen blieb die Fahrerin unverletzt. 23 Kameraden der Feuerwehren St. Michaelis, Linda und Brand-Erbisdorf waren im Einsatz. Die Straße musste während des Einsatzes für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich