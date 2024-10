27.10.2024 16:35 1.382 Vorfahrts-Crash in Chemnitz: Biker und Sozia schwerst verletzt

In Chemnitz krachte am heutigen Sonntagnachmittag ein vorfahrtsberechtigtes Motorrad in einen Ford Mustang. Dabei wurden zwei Personen schwerst verletzt.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zu einem heftigen Unfall in Chemnitz. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. © Jan Härtel/Chempic Gegen 15 Uhr wollte der Fahrer eines Ford Mustangs von einer Tankstellenausfahrt an der Zschopauer Straße (B174) auf die Hauptstraße fahren. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, übersah er dabei ein heranfahrendes und vorfahrtsberechtigtes KTM-Motorrad. Das Krad krachte mit hoher Wucht in die Fahrerseite des Mustangs. Biker und Sozia wurden dabei schwerst verletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Motorrad-Fahrer und seine Sozia wurden schwerst verletzt. © Jan Härtel/Chempic An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfall dauern aktuell noch weiter an. Die B174 ist in beide Richtungen voll gesperrt.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic