Chemnitzer Weihnachtsmarkt-Bilanz fällt durchweg positiv aus

Chemnitz - Am heutigen Montag um 20 Uhr heißt es "Goodbye" für den Chemnitzer Weihnachtsmarkt , der mit einer durchweg positiven Bilanz seine Pforten schließt.

Familie Neuman stieß gestern mit Glühwein und Kinderpunsch ein letztes Mal auf dem Weihnachtsmarkt an. © Kristin Schmidt

"In den 25 Tagen haben rund 412.000 Besucher den Weihnachtsmarkt besucht", so eine Stadtsprecherin. Der Andrang sei vermutlich auch den milden Temperaturen zwischendurch zu verdanken.

Die Händler zeigten sich ebenfalls zufrieden und lobten das diesjährige Geschäft. Ein weiteres Highlight: Es wurde mehr Geschirr genutzt als in den Vorjahren. Rund 590.000 Geschirrteile gingen durch die Spülmaschinen – ein Plus im Vergleich zu den etwa 500.000 Teilen in den Jahren 2022 und 2023.



Vier Kinder gingen während des Trubels verloren, konnten jedoch schnell und sicher wieder mit ihren Eltern vereint werden.