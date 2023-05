Allabendlich an der Albertbrücke: Warum Dresden das Licht an- und ausknipst!

Dresden - Nanu, was ist denn da kaputt? Wenn in den Abendstunden die Dämmerung über Dresden hereinbricht und unzählige Lichter die Stadt erstrahlen lassen, beginnt auch die Albertbrücke zu leuchten. Doch aufmerksamen Passanten wird aufgefallen sein, dass dieses optische Vergnügen nur von äußerst kurzer Dauer ist.

"Technisch werden im Einschaltmoment bei einschaltender Spannung die Leuchten kurz auf 100 Prozent (definierter Zustand) geschaltet und dann sofort abgedimmt. Bei eingestellter schneller Abdimmung kann man den Prozess in diesem Moment teilweise beobachten."

Ein Phänomen, das in den Sommermonaten nicht nur völlig normal, sondern sogar so gewollt ist. Wegen des Naturschutzes im elbnahen Bereich wird die Anstrahlung der Brücke zwischen 16. März und 31. Oktober gedimmt.

Bereits nach wenigen Sekunden gehen die Strahler wieder aus und die Elbquerung zwischen Sachsenplatz und Rosa-Luxemburg-Platz hüllt sich erneut in Dunkelheit.

Die Maßnahme soll unter anderem Fledermäusen zugutekommen. © imago/imagebroker

Doch bringt das wirklich was? Gut möglich, so eine Expertin vom Naturschutzbund NABU: "Fledermäuse gehören zu der Gattung Tiere, die durch nächtliche Beleuchtung beeinflusst werden, zum Beispiel bei der Suche nach Quartierplätzen und in deren Fortpflanzungsrate."

Ein Einzelfall ist die Sonderbehandlung in Dresden übrigens nicht.

Schon vor vielen Jahren sorgten die Planer der Waldschlößchenbrücke für Schlagzeilen, als sie für die allseits bekannte Hufeisennase im Sommer Tempo 30 festlegten.