13.07.2023 21:21 Am Basteischlößchen: Das Terrassenufer färbt sich weiß!

Ganz in Weiß: Rund 320 Gäste tafelten am heutigen Donnerstag beim 7. Dresdner "Diner en blanc" am Basteischlößchen am Terrassenufer.

Von Katrin Koch

Dresden - Ganz in Weiß: Rund 320 Gäste tafelten am heutigen Donnerstag beim 7. Dresdner "Dîner en blanc" am Basteischlößchen am Terrassenufer. Alle Gäste kamen heute in Weiß. © Thomas Türpe Veranstalter Roberto Flügel (45) und "Kobalt"-Clubchef Clemens Lutz (52) hatten dafür nicht "nur" eine lange Tafel für das Picknick aufgebaut. Wer keine Zeit oder Lust auf eigenen Proviant hatte, konnte einen Sechs-Gänge-Menü-Service nutzen. Musikalisch umrahmt von Popsänger Anthony Weihs (44), der auf einer Bühne in drei Metern Höhe an einem weißen Flügel spielte. Weiße Stelzenläufer flanierten zwischen den Gästen.

Star-Gast war Anthony Weihs (44). © Thomas Türpe Ein Bentley wurde live besprüht.

Titelfoto: Thomas Türpe