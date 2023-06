Auch auf Hauptverkehrs-Straßen! Stadträte sollen über Tempo 30 entscheiden

Dresden - Tempo 30 soll das neue Tempo 50 werden: So wollen Umweltschützer den Autoverkehr (aus-)bremsen. Sie fordern in einer Petition, dass Dresden der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" beitritt. Nun sollen die Stadträte in der Doppelsitzung (Donnerstag und Freitag) darüber entscheiden.