27.06.2025 19:33 Bauarbeiten an Gas- und Stromleitungen: Sperrung im Dresdner Westen

Neue Baustelle in Sachsens Landeshauptstadt! In Dresden-Kemnitz wird ab Ende Juni an den Gas- und Stromleitungen gewerkelt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Aufgrund einer Baustelle gibt es in Dresden-Kemnitz ab Ende Juni eine Umleitung.

Auf der Meißner Landstraße wird ab Ende Juni 2025 gebaut. (Archivfoto) © Steffen Füssel Wie Sachsen Energie kürzlich bekannt gab, wolle man ab Montag, den 30. Juni 2025 auf der Meißner Landstraße Arbeiten durchführen. Im Bereich zwischen Flensburger Straße und Buhnenstraße müssten Gas- sowie Stromleitungen erneuert werden. Für die Erneuerung müsse man den Gehweg öffnen. Die bestehende Gasleitung soll auf knapp 107 Meter Länge zwischen Haus Nr. 72 und Buhnenstraße ausgetauscht werden, die Stromleitungen sind zwischen Flensburger Straße und Zwergstraße dran. Der Gehweg soll in den Baubereichen für die Dauer der Bauarbeiten teilweise dichtgemacht werden. Auch die Fahrbahn werde stadtauswärts gesperrt, der Verkehr müsse dann über die Flensburger Straße umgeleitet werden. Derweil sollen Zugänge zu Wohnhäusern gewährleistet sein und die Strom- oder Gasversorgung nicht unterbrochen werden. Voraussichtlich am 8. August 2025 will der Energieversorger mit den Bauarbeiten auf der Meißner Landstraße fertig sein.

