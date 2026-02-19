Alte Eiche verhindert Rohr-Sanierung: Sperrung am Trinitatisplatz

Dresden - Einschränkungen für den Verkehr am Trinitatisplatz in Dresden ! Dort müssen die Fernwärmeleitungen erneuert werden.

Neubau einer Fernwärmetrasse: Ab Montag wird's eng am Trinitatisplatz. © Thomas Türpe

Eigentlich Routine - doch auf dem Platz steht eine über 120 Jahre alte naturgeschützte Zerr-Eiche, weswegen eine Sanierung der Rohre laut SachsenEnergie nicht möglich sei.

Darum baut der Konzern ab Montag bis Ende November eine neue Trasse (Kosten: 1,3 Millionen Euro). Diese verläuft von der Fiedlerstraße bis zur Trinitatiskirche und weiter über die Gerokstraße bis zur Thomaestraße.

Darum muss die Gerokstraße dort von Montag bis Anfang April halbseitig gesperrt werden. Der Autoverkehr wird mit einer Ampel in beide Richtungen geregelt, Bahnen (Linie 6) umgeleitet.