Neues Rathaus lässt die Hüllen fallen und erntet jede Menge Spott: "Scheußlich"

Kann der Verwaltungsneubau am Ferdinandplatz als "scheußlich", gar als "Loch" bezeichnet werden? Die Meinungen gehen auseinander. © Eric Münch

Zügig gehen die Bauarbeiten am Forum voran. Erst im vergangenen Oktober wurde Richtfest gefeiert, der Rohbau fertiggestellt. In der Zwischenzeit sind Außentüren und 3800 Quadratmeter Fensterglas in die Fassade eingebaut worden.

Auch sonst läuft alles nach Plan, schrieb das Rathaus. Wären da nicht diese Bemerkungen im Netz.

Ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform X schreibt: "Scheußliche Architektur". Andere Kritiker bezeichnen den Bau als "Loch" oder finden ihn "ziemlich hässlich".

Nutzerin "Cleofide" zieht Parallelen zum Alltag: "Sieht aus wie eine dieser praktischen, zusammenklappbaren Plastikboxen für den Wochenend-Einkauf."

Dabei hatten sich die Planer doch so viel Mühe gegeben. Der helle Naturstein und die Aluminium-Elemente wurden bewusst im Wettbewerbsverfahren ausgewählt. "Das Stadtforum ist ein Gebäude, das mit den Menschen kommuniziert und selbst als Kommunikationsplattform fungiert", erklärte das Rathaus gegenüber TAG24.