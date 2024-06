01.06.2024 07:15 553 Johannstadt: Was für ein Haus wird denn hier hochgezogen?

Am Freitag feierte das Dresdner Rathaus Richtfest am Neubau des Stadtteilhauses Johannstadt in der Pfeifferhannsstraße.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die letzte Deckenplatte wurde gesetzt, der Rohbau steht: Am gestrigen Freitag feierte das Rathaus Richtfest am Neubau des Stadtteilhauses Johannstadt in der Pfeifferhannsstraße. An der Pfeifferhannsstraße entsteht ein neues Stadtteilhaus. © Thomas Türpe "Hier entsteht ein Gebäude, das die Grundlage für das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben im Stadtteil ist", sagte Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne), als er den letzten Nagel einschlug. "Ich freue mich besonders, dass wir hier verschiedene gemeinnützige Vereine als zukünftige Mieter haben, die diesen Ort mit ihrer Arbeit in den Bereichen Teilhabe und Kultur für alle Menschen zu einem echten Stadtteilzentrum machen werden." Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) hat symbolisch selbst mitgearbeitet am neuen Stadtteilhaus in der Johannstadt. © Thomas Türpe Richard Raue (38), Geschäftsführer der Rohbaufirma Raue Bauunternehmung, freut sich über den Fortschritt in der Johannstadt. © Thomas Türpe Die Stadt investiert fast zehn Millionen Euro, im September 2025 soll alles fertig sein.

Titelfoto: Thomas Türpe