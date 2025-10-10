 13.413

Er lauert versteckt hinter Büschen: Feuer-Anschlag auf Superblitzer

Am Donnerstagmorgen hat ein Brandstifter bei Grumbach versucht, den teuren Superblitzer anzuzünden. Doch der Enforcement Trailer blitzt munter weiter.

Von Eric Hofmann

Dresden - Viel Wut, wenig Erfolg: Am Donnerstagmorgen hat ein Brandstifter bei Grumbach versucht, den teuren Superblitzer anzuzünden. Doch der Enforcement Trailer blitzt munter weiter ...

Das Gerät konnte seine Arbeit ohne Störung fortsetzen.
Auf der B173 ist gerade viel los: Weil die A4-Abfahrt Wilsdruff Richtung Chemnitz gesperrt ist, führt dort die aktuelle Umleitungsstrecke lang.

Deshalb hat das Ordnungsamt den Superblitzer dort abgestellt. Ziemlich gut versteckt übrigens hinter Büschen direkt nach einer Kurve. Bei vorgeschriebenem Tempo 70 scheint der Automat viele Raser abzuschießen.

Das gefällt offenbar nicht jedem: Ein Autofahrer sah gegen 5.45 Uhr Flammen am Gerät, wählte den Notruf und begann zu löschen.

Am Blitzer entstanden nur leichte Schäden.
Auch die Feuerwehr rückte an, hatte aber nicht mehr viel zu tun. "Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt", sagt eine Sprecherin des Landratsamtes zu TAG24. "Die Geschwindigkeitsmessanlage ist weiterhin in Betrieb, es wurde kein Fotomaterial vernichtet."

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, sucht Zeugen.

