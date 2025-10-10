Er lauert versteckt hinter Büschen: Feuer-Anschlag auf Superblitzer

Dresden - Viel Wut, wenig Erfolg: Am Donnerstagmorgen hat ein Brandstifter bei Grumbach versucht, den teuren Superblitzer anzuzünden. Doch der Enforcement Trailer blitzt munter weiter ...

Das Gerät konnte seine Arbeit ohne Störung fortsetzen. © Roland Halkasch

Auf der B173 ist gerade viel los: Weil die A4-Abfahrt Wilsdruff Richtung Chemnitz gesperrt ist, führt dort die aktuelle Umleitungsstrecke lang.

Deshalb hat das Ordnungsamt den Superblitzer dort abgestellt. Ziemlich gut versteckt übrigens hinter Büschen direkt nach einer Kurve. Bei vorgeschriebenem Tempo 70 scheint der Automat viele Raser abzuschießen.



Das gefällt offenbar nicht jedem: Ein Autofahrer sah gegen 5.45 Uhr Flammen am Gerät, wählte den Notruf und begann zu löschen.