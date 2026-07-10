Alarm im A-Park: Mann läuft mit Knarre rum
Dresden - Ein Mann (38) mit Waffe in der Hand hat am Donnerstagabend für Aufregung in der Dresdner Neustadt gesorgt.
Gegen 18.30 Uhr meldeten sich mehrere besorgte Bürger bei der Polizei, weil der 38-Jährige im Alaunpark augenscheinlich mit einer Pistole hantierte.
Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte jedoch rasch Entwarnung geben.
Wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte, handelte es sich dabei um keine echte Knarre, sondern um eine Softair-Wumme. Sie wurde von den Beamten einkassiert.
Auch, wenn von der Pistole keine wirkliche Gefahr ausging, hat der 38-Jährige nun rechtlichen Ärger wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz (WaffG) am Hals.
Laut Gesetz gelten Softairs aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu realen und tödlichen Modellen als Anscheinswaffen und dürfen daher nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden.
Titelfoto: Thomas Türpe