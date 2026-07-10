Alarm im A-Park: Mann läuft mit Knarre rum

Dresden - Ein Mann (38) mit Waffe in der Hand hat am Donnerstagabend für Aufregung in der Dresdner Neustadt gesorgt.

Ein Mann mit Softair-Waffe in der Hand hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz im Alaunpark ausgelöst. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Gegen 18.30 Uhr meldeten sich mehrere besorgte Bürger bei der Polizei, weil der 38-Jährige im Alaunpark augenscheinlich mit einer Pistole hantierte.

Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte jedoch rasch Entwarnung geben.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte, handelte es sich dabei um keine echte Knarre, sondern um eine Softair-Wumme. Sie wurde von den Beamten einkassiert.

Auch, wenn von der Pistole keine wirkliche Gefahr ausging, hat der 38-Jährige nun rechtlichen Ärger wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz (WaffG) am Hals.