Amoklauf-Drohungen: Polizei sichert Dresdner Schulen ab!

In einer Toilette des Gymnasiums Pieschen hinterließen Täter eine Amoklauf-Drohung. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie es in einer Mitteilung heißt, hatten bislang Unbekannte am Donnerstag einen Amoklauf in einer Toilette des Gymnasiums Pieschen per Schriftzug an der Wand angekündigt.

"Die Polizei ermittelt wegen der Androhung von Straftaten. Von einer Ernsthaftigkeit gehen die Beamten nach ersten Ermittlungen nicht aus", erklärt Sprecher Lukas Reumund (47).

Dennoch seien mehrere Einsatzkräfte sicherheitshalber am heutigen Freitag in der Schule und dem Umfeld unterwegs gewesen.

Gleiches galt für die unmittelbar daneben befindliche 145. Oberschule an der Gehestraße. "Da ist eine Amoklauf-Drohung am 18. November in einer Toilette polizeibekannt geworden", so Reumund gegenüber TAG24. Einen Tag später hätten Polizisten auch dort Präsenz gezeigt.