Mann verfolgt junge Frau nach Hause: Als sie sich wehrt, sucht er sich sein nächstes Opfer

Die erste Tat der versuchten sexuellen Nötigung geschah unweit des Straßburger Platzes. © Norbert Neumann

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. November 2023, gegen 0.15 Uhr, am Straßburger Platz einer 27-Jährigen in ihr Wohnhaus gefolgt zu sein - mit der Absicht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Die Frau fing daraufhin im Hausflur an zu schreien, weshalb der Mann floh.

Etwa vier Stunden später soll der wohnungslose Pole eine 20-Jährige an der Haltestelle Elbepark, Lommatzscher Straße 125, gewaltsam zu Boden gebracht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Nur durch das Eingreifen von Zeugen konnte wohl Schlimmeres verhindert werden; der Beschuldigte floh erneut.

Durch die Täterbeschreibung geriet er in Verdacht, eine DNA-Spur überführte ihn schließlich! Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei konnte der Mann festgenommen werden. Seit dem 8. Oktober 2024 befindet sich der 38-Jährige in Untersuchungshaft.