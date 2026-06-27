Brutale Attacke vor Arbeitsagentur: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Totschlags

Dresden - Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen Mahmut U. (33) und Sinan D. (46) erhoben. Den beiden Kurden wird unter anderem versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Beziehungsstreit soll Auslöser einer brutalen Attacke gewesen sein.

Majd B. (28) wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt, ist der Justiz aber tatsächlich auch als Flaschenschläger bekannt. © Peter Schulze

Bevor Mahmut U. seine Frau geheiratet hat, war diese mit dem Syrer Majd B. (28) zusammen. Beide haben ein gemeinsames Kind. Zusammen mit Sinan D. trafen am 17. Februar 2026 alle vier in der Henriette-Heber-Straße aufeinander.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen sie an dem Nachmittag in der Nähe der Arbeitsagentur aneinandergeraten sein. Kurz darauf sollen die beiden Männer den Syrer angegriffen haben.

Majd B. sei zunächst vor dem Duo davon gerannt, die beiden Kurden hinterher. An der Ecke Brauereistraße sollen sie ihn zu Fall gebracht haben. Sinan D. soll ihn daraufhin festgehalten und Mahmut U. dem Opfer mehrfach wuchtig gegen den Kopf getreten haben.

Majd B. wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, er überlebte den Angriff.

Einen Tag nach der Tat konnte Mahmut U. festgenommen werden. Sinan D. war noch bis zum 26. Februar auf freiem Fuß, ehe er den Ermittlern ins Netz ging. Gegen beide Männer wurde ein Haftbefehl erlassen, seitdem sitzen sie in U-Haft.