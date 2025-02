Auto in der Neustadt aufgebrochen: Täter gucken dumm aus der Wäsche!

Mehr als eine Packung Atemerfrischer war für die Einbrecher nicht drin. (Symbolbild) © Mascha Brichta/dpa/tmn

In der Dresdner Neustadt wurde am Samstagnachmittag in einen geparkten VW eingebrochen - in dem es für die Täter nichts zu holen gab, außer einen frischeren Atem.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, wurde das Fahrzeugschloss auf der Bautzner Straße im Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr geknackt.

Dabei verursachten die bisher unbekannten Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Dieser Wert steht allerdings in keinem Verhältnis zum Wert ihrer mageren Beute: Pfefferminz-Bonbons im Wert von knapp zwei Euro.