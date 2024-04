Brandstiftung in Dresdner Heide: Polizei bittet Zeugen um Hinweise!

Dresden - Nach einer Brandstiftung in der Dresdner Heide sucht die Polizei nach Zeugen .

In der Dresdner Heide haben Unbekannte in der vergangenen Woche mehrere Feuer gelegt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Bereits am vergangenen Dienstag hatten Unbekannte an zwei Stellen in der Dresdner Heide Feuer gelegt.

Gegen 8 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es nahe der Straße Jägerpark gebrannt hatte.

Vor Ort hatten die Einsatzkräfte einen lodernden Baumstumpf und wenige Meter weiter ein Glutnest aufgefunden. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um mögliche weitere Feuerstellen ausfindig zu machen.

Am heutigen Donnerstag bittet die Polizei nun mögliche Zeugen des Vorfalls um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.