26.12.2024 10:58 1.747 Brandstiftung in verwahrloster Robotron-Kantine!

Am Mittwochabend wurde in der ehemaligen Robotron-Kantine in Dresden ein Feuer gelegt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochabend kam es an der ehemaligen Robotron-Kantine in Dresden zu einem Feuerwehreinsatz. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde an der ehemaligen Robotron-Kantine gezündelt. © Roland Halkasch Gegen 20.25 Uhr haben bisher unbekannte Personen ein Feuer an dem verwahrlosten Gebäude in der Lingnerallee gelegt, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagmorgen mitteilte. Zunächst wurde verschiedenster Unrat unter dem Vordach angezündet. Die Flammen griffen anschließend auf Holzpaletten über, mit denen der leer stehende Komplex gesichert war. Infolge des Feuers wurde auch das Dach der Robotron-Kantine beschädigt. Dresden Crime Mann zeigt Nazi-Gruß in Dresdner Straßenbahn und schlägt Frau! Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei ermitteln wegen Brandstiftung. © Roland Halkasch Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei bisher nicht machen. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch