Mann in Dresdner Tram niedergeschlagen: Polizei sucht Täter mit "Böhse Onkelz"-Shirt

Dresden - Brutale Attacke in Dresdner Straßenbahn! Im Stadtteil Wilsdruffer Vorstadt wurde ein Mann von einer Gruppe angegriffen und niedergeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen .

In der Nacht zum Montag wurde ein Mann in einer Dresdner Straßenbahn angegriffen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorfall geschah in der Nacht zum Montag gegen 0.10 Uhr:

Drei Männer stiegen in Begleitung einer Frau an der Haltestelle "Hauptbahnhof" in eine Straßenbahn der Linie 7 Richtung Pennrich ein. Dort belästigten sie einen arabisch aussehenden Fahrgast.

Als der Mann sich zurückziehen wollte und nach hinten ging, folgten zwei der drei Männer ihm und schlugen ihn laut Polizeiangaben zu Boden.

Die Gruppe stieg anschließend an der Haltestelle "Tharandter Straße" wieder aus. Die alarmierte Polizei konnte die Täter dann aber nicht mehr finden.