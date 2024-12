Teenager nach brutalem Raubüberfall in Dresden in U-Haft

Dresden - Nach einem brutalen Überfall auf einen 32-Jährigen in der Dresdner Neustadt hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die drei tatverdächtigen Jugendlichen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Behörde mitteilte.

Seit 2022 untersucht die "Soko Iuventus" die gehäuften Raubstraftaten in der Landeshauptstadt. (Archivbild) © Holm Helis

Die drei Jugendlichen wurden kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Gegen sie erließ ein Richter Haftbefehl. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge sind sie nicht vorbestraft.

Während die 16-Jährige ihre Beteiligung an der Tat bestreitet, äußerten sich die anderen beiden Beschuldigten nicht. Auch die Sonderkommission Iuventus ist in die Ermittlungen eingebunden.

In den vergangenen Monaten häuften sich in Dresden ähnliche Raubüberfälle von Jugendlichen. Ein Duo soll im Oktober und November in drei Fällen Opfer ausgeraubt und geschlagen haben. Gegen zwei Verdächtige wurden ebenfalls Haftbefehle erlassen. Am 24. November nahm die Polizei zudem einen mutmaßlichen Rädelsführer fest.

Die seit 2022 bestehende Soko Iuventus, die wegen eines starken Anstiegs von Raubstraftaten in der Landeshauptstadt gegründet wurde, setzt neben der Strafverfolgung auch auf Prävention.

So klären die Ermittler in Schulen Lehrer und Eltern auf und sensibilisieren für das Thema.