Messer-Attacke auf Polizisten? Niedergeschossener Dominik E. in U-Haft!

Dresden - Haft für Dominik E. (24)! Nachdem er in Dippoldiswalde von der Polizei niedergeschossen wurde, setzte ein Richter noch am Krankenhausbett den Haftbefehl gegen ihn Vollzug. Er soll mit einem großen Küchenmesser Polizisten angegriffen haben.

Dominik E. (24) soll mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen sein. Jetzt liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. © privat

Erst gab es Krawall in der Wohnung, doch als die Polizei die Ruhestörung stoppen wollte eskalierte es: Dem ersten Streifenteam traten Dominik E. und Toni M. (17) so aggressiv gegenüber, dass es sich erstmal zurückziehen und Verstärkung rufen musste.

Als diese anrückte, sollen Dominik E. und Toni M. die Beamten aus dem dritten Stock mit Geschirr und Möbelteilen beworfen, dann aus dem Haus gekommen sein.

Dann soll Dominik E. mit einem Küchenmesser in der Hand auf die Beamten zugerannt sein, nach mehreren Aufforderungen stehenzubleiben und die Waffe fallen zu lassen, soll er weitergelaufen und erst durch Schüsse der Polizei gestoppt worden sein. Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt kam er ins Krankenhaus.

"Der Haftbefehl wurde dem Beschuldigten am 27. Juni 2024 im Krankenhaus eröffnet und in Vollzug gesetzt", so Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49). "Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft."