Dresden: Halloween-Party endet im Falschgeld-Chaos!

Wie die Dresdner Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, kam es vergangene Nacht gegen 0.45 Uhr zu einem außergewöhnlichen Einsatz.

Im legendären Parkhotel auf dem Weißen Hirsch fand die Halloween-Party "House of Halloween" auf drei Tanzflächen statt. Im Blauen Salon, dem Roten Salon und der Kakadu Bar wurde gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr.

Doch kurz nach Mitternacht hatte der Spaß zumindest für einen 21-Jährigen ein Ende. Der als Bankräuber verkleidete Mann verteilte nämlich als Teil seiner Kostümierung unaufhörlich Falschgeld.

"Die Scheine sind in Druck und Größe echten Euro-Banknoten ähnlich", so die Polizei in ihrer Mitteilung am Morgen.

Dem Personal an den Bars der Kult-Location fiel dies irgendwann auf. Offenbar versuchten mehrere Partygäste, mit dem Spielgeld aus dem Rucksack des augenscheinlichen Ganoven ihre Getränke zu bezahlen. Das schummrige Licht in der Disco spielte ihnen dabei in die Hände.