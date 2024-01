Dresdner (65) lockt Dieb in eine Falle: Polizei schnappt zu!

Dresden - Per Zufall hat ein Dresdner (65) beim Stöbern durchs Netz seine Jacke wiederentdeckt, die ihm bei einem Wohnungs-Einbruch im Juli vergangenen Jahres gestohlen wurde. Der 65-Jährige schmiedete einen Plan, um das Teil zurückzubekommen.

Ein 65-Jähriger vereinbarte auf einer Online-Plattform einen Übergabe-Termin, um seine gestohlene Jacke zurückzuerhalten und zugleich den mutmaßlichen Täter (18) zu überführen. (Symbolfoto) © 123RF/lacheev

Die Jacke war als Verkaufsangebot auf einer Online-Plattform veröffentlicht worden, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Der Bestohlene gab sich daraufhin als Interessent aus und kontaktierte den Verkäufer. Beide vereinbarten einen Termin zur Übergabe der Ware.

Am ausgemachten Verkaufsort in der Altstadt erschien am gestrigen Mittwochnachmittag jedoch nicht nur der Geschädigte, sondern auch die Polizei, die von ihm informiert worden war.

Umgehend griffen die Beamten zu und setzten den Tatverdächtigen (18) fest, der auch die Jacke dabeihatte. Sie wurde sichergestellt.