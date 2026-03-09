Drogen in Unterhose: "Spaß unter Bekannten" am Wiener Platz nimmt plötzliche Wendung

Dresden - Bei einer Kontrolle nach einer Balgerei zwischen zwei Teenagern auf dem Wiener Platz wurden die Beamten der Bundespolizei in der Unterhose eines 18-Jährigen fündig.

Die zwei Teenager wurden nach der Kontrolle in die Hände der Polizei Sachsen gegeben. © Steffen Füssel

Diese war laut einer Mitteilung prall gefüllt. Insgesamt sechs Päckchen Cannabis und ein Blister Pregabalin - ein Medikament, welches eigentlich zur Behandlung von Epilepsie, Angststörungen und neuropathischen Schmerzen verwendet wird, jedoch auch in der Drogenszene immer weiter verbreitet ist, da es in höheren Dosierungen eine berauschende Wirkung hat.

Zuvor wurden die Ordnungshüter am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr auf zwei Jugendliche auf dem Wiener Platz aufmerksam. Der Ältere (18) der beiden hielt den Jüngeren (17) am Kragen und zog ihn an sich heran, während er bedrohlich auf ihn einredete. Erst als die Polizisten intervenierten, ließ der gebürtige Libanese den Jugendlichen mit syrischer Staatsbürgerschaft los.

Anschließend versuchte er, den Beamten die Szene als "Spaß unter Bekannten" zu verkaufen, wohingegen der 17-Jährige behauptete, sein Gegenüber gar nicht zu kennen. Während der Befragung redete der Ältere permanent auf Arabisch auf den Jungen ein.

Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die beiden Teenager aufgrund von etlichen Gewaltdelikten in der Vergangenheit bereits polizeibekannt sind.