Ein dummer Fehler verriet ihn: Soziologe war als Drogendealer aktiv

Dresden - Dumm gelaufen! Weil die Adresse von Sascha P. (35) in niederländischen Ermittlungsakten auftauchte, kam es zur Razzia in seiner Löbtauer Wohnung. Die Polizei fand dort fast anderthalb Kilo Amphetamin und weitere Drogen. Vor Gericht räumte der studierte Soziologe, der noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, ohne Umschweife ein, als Drogendealer zu arbeiten.