Einbrecher klauen Golfplatz den Rasen

Dresden - Da war wohl jemand sehr vom Grün begeistert: Beim Golfclub Elbflorenz in Wilmsdorf (bei Possendorf) knackten Einbrecher einen Container, klauten daraus mehrere Säcke mit Rasensamen für rund 1500 Euro.

Einbrüche am Golfplatz sind keine Seltenheit. "Das kommt leider drei- bis viermal im Jahr vor", so der Geschäftsführer. "In der Regel werden aber unsere Ballautomaten aufgebrochen."

Zum aktuellen Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.