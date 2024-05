27.05.2024 11:33 4.533 Einbruch in Striesen: Unbekannte bauen Laden-Schloss aus!

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Bäckereifiliale auf der Borsbergstraße in Striesen-West eingebrochen. Aber haben sie auch etwas geklaut?

Von Amalia Seefeldt

Dresden - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Bäckereifiliale auf der Borsbergstraße in Striesen-West eingebrochen. Als die Polizei auf der Borsbergstraße ankam, waren die Täter bereits verschwunden. (Archivbild) © Norbert Neumann Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen gegenüber TAG24 bestätigte, bauten die Täter im Schutz der Dunkelheit das Schloss zu der Filiale aus und verschafften sich Zutritt zu den Geschäftsräumen. Die Unbekannten durchsuchten die Räume, doch bislang sei unklar, ob tatsächlich etwas gestohlen wurde. Als die Beamten am Morgen vor der Filiale eintrafen, sei laut dem Sprecher "niemand vor Ort gewesen, der als Verantwortlicher eine Aussage hätte treffen können". Dresden Crime Mann wird beim Schnaps-Klau erwischt und bespuckt Polizisten Im Laufe des Tages werde sich klären, ob und wie viel die Täter mitgehen ließen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

