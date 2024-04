Erfolgreich Beute gemacht! Dresdner Baustellen im Visier von Kriminellen

Dresden - Gleich vier Baustellen-Einbrüche registrierte die Dresdner Polizei in den vergangenen Tagen. Die Täter kamen dabei immer mit Beute davon.

In einem Lagerraum haben Diebe in den vergangenen Tagen besonders viel Beute gemacht. (Symbolfoto) © 123rf/andreypopov

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem vergangenen Donnerstag und dem gestrigen Dienstag.

So brachen Kriminelle in der Johannstadt einen Baucontainer an der Fetscherstraße auf. Sie klauten Werkzeug, einen Laptop sowie ein Handy. Der Stehlwert beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auch an der Leipziger Straße kam es zu einem Einbruch. Die Täter drangen in den Lagerraum eines Hauses ein, das sich derzeit im Bau befindet, und entwendeten ein Kernbohrgerät, Bohrhämmer, Bohrmaschinen sowie weiteres Werkzeug. Gesamtwert: 7500 Euro.

In der Friedrichstadt waren Diebe ebenfalls erfolgreich. So hebelten sie auf einer Baustelle an der Hamburger Straße das Fenster eines Containers auf und erbeuteten mehrere Akkupacks sowie einen Kreuzlinienlaser. Stehlwert: 200 Euro.