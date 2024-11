Frau in Keller in Dresden vergewaltigt und gewürgt: 23-Jähriger in U-Haft

Dresden - Horror-Tat im Dresdner Stadtzentrum : In einem Keller soll eine Frau (28) zuerst vergewaltigt, misshandelt und anschließend bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein. Das Opfer überlebte nur knapp. Ihrem mutmaßlichen Peiniger (23) wird jetzt unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Die Polizei konnte den Beschuldigten (23) noch am Tatort festnehmen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte am Freitag mit, dass gegen den 23-Jährigen Anklage erhoben wurde.

Am 5. Juli 2024 soll er seine Bekannte im Keller ihres Wohnhauses gegen 2.30 Uhr vergewaltigt und sie dabei etwa eine halbe Stunde lang schwer misshandelt haben.

Dabei hätte der 23-jährige Deutsche "mit Tötungsvorsatz" gehandelt, so die Anklage. Außerdem habe er sein Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

Die 28-Jährige überlebte den schrecklichen Vorfall schwer verletzt.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, welche den Beschuldigten am Tatort festnahm. Noch am selben Tag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Seitdem befindet dieser sich in Untersuchungshaft.