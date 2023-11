21.11.2023 10:20 4.351 Gewalt am Bahnhof: Mann schlägt auf 32-Jährige ein

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Gewalt-Tat, die sich am Freitag am S-Bahnhof Strehlen in Dresden ereignet hat. Ein Mann griff eine 32-jährige Frau an.

Von Max Patzig

Dresden - Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Gewalt-Tat, die sich am Freitag an einem Bahnhof in Dresden ereignet hat. An der Haltestelle vor dem Bahnhofsgebäude in Strehlen kam es zur Gewalt-Tat. (Archivbild) © Steffen Füssel Wie Polizeisprecher Rocco Reichel mitteilt, geschah der Vorfall bereits am Freitag zwischen 22.15 und 22.30 Uhr. Eine Frau (32) wartete an der Bushaltestelle "S-Bahnhof Strehlen" auf die Linie 61, als plötzlich ein unbekannter Mann kam und sie "plötzlich mehrmals geschlagen" habe. Ein Pärchen bemerkte den Vorfall und schritt ein. Sie begleiteten das Opfer in den zwischenzeitlich eingetroffenen Bus. Der Mann blieb an der Haltestelle zurück. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Wer den Angriff auf die 32-Jährige gesehen hat, wird gebeten, sich telefonisch bei den Beamten zu melden: 0351/4832233.

Titelfoto: Steffen Füssel