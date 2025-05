In Bahn nach Prohlis: Mann masturbiert direkt vor Kindern

Dresden - Zwei Mädchen (11, 13) mussten am Donnerstagmorgen mitansehen, wie ein Mann in der Bahn direkt vor ihren Augen masturbierte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einer Straßenbahn nach Prohlis kam es am Donnerstagmorgen zu einem ekelhaften Vorfall. (Symbolbild) © Eric Münch

Die beiden Kinder waren gegen 7.20 Uhr mit der Linie 9 in Richtung Prohlis unterwegs, als an der Haltestelle "Wasaplatz" ein Perversling einstieg, wie die Polizeidirektion Dresden am Freitagmorgen mitteilte.

Der noch unbekannte Mann nahm gegenüber der beiden Minderjährigen Platz und begann an seinem Penis herumzuspielen.

Als die Mädchen an der Haltestelle "Otto-Dix-Ring" aus der Bahn stiegen, fuhr der Übeltäter weiter.

Mit folgender Personenbeschreibung sucht die Polizei nun nach dem Mann: