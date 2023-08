In seiner Wohnung: 52-Jähriger soll Frauen (27, 46) betäubt und vergewaltigt haben

Das Landgericht Dresden entscheidet im Fall des 52-Jährigen über die Eröffnung eines Verfahrens und die Zulassung der Anklage. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der Beschuldigte soll an einem Freitag, dem 19. August 2022, nach 21 Uhr in seiner Wohnung in Radebeul einer damals 27-Jährigen und seiner damals 46-jährigen Verlobten ohne deren Einverständnis mindestens einmal bewusstseinseintrübende Mittel in die Getränke gemischt und sich anschließend an ihnen sexuell vergangen haben.

Die Verlobte des 52-Jährigen befand sich kurzzeitig in einem lebensbedrohlichen Zustand und musste auf der Intensivstation behandelt werden.

Der Deutsche ist nicht vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen. Er befindet sich derzeit auch nicht in U-Haft, da keine Haftgründe nach Strafprozessordnung vorliegen.