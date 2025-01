02.01.2025 17:30 5.591 Junge (15) und Mann zünden selbstgebauten Sprengsatz: Plötzlich brennt es am Käthe-Kollwitz-Ufer!

Lebensgefährliche Aktion löst Brand in Dresden aus! Am Neujahrstag haben zwei Personen einen selbstgebauten Sprengsatz am Käthe-Kollwitz-Ufer gezündet.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Lebensgefährliche Aktion löst Brand in Dresden aus! Voller Leichtsinn haben zwei Personen einen Wiesen-Brand am Käthe-Kollwitz-Ufer verursacht. © Steffen Füssel Wie die Polizei mitteilte, hatten ein Jugendlicher (15) und ein Mann (46) am Neujahrstag einen selbstgebauten Sprengsatz am Käthe-Kollwitz-Ufer gezündet. Infolgedessen standen plötzlich rund 2000 Quadratmeter Elbwiese in Flammen. "Wir wurden gegen 19.54 Uhr dorthin alarmiert, nachdem die zwei Personen eigenständig die Rettungskräfte verständigt hatten", erklärt Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45) auf TAG24-Nachfrage. Noch auf der Anfahrt sei die Meldung gekommen, dass sich der Brand schnell ausbreite und drohe, auf das angrenzende Gebäude vom Kanu-Verein überzugreifen. "Es erfolgte daher eine Nachalarmierung", so Klahre. Dresden Crime Schockierende Polizei-Statistik: Alle fünf Tage wird in Dresden eine Frau vergewaltigt Zwei Trupps hätten das Feuer zügig löschen und ein Übergreifen verhindern können. "Anschließend wurde die Fläche mittels Wärmebildkamera kontrolliert", berichtet der Sprecher. Rund 2000 Quadratmeter Elbwiese wurden in Mitleidenschaft gezogen. © Steffen Füssel Am rund einstündigen Einsatz seien 16 Kräfte der Wache Striesen beteiligt gewesen. Die Deutschen müssen sich laut Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Titelfoto: Steffen Füssel