Kamerascheu! Unfall-Fahrer bedroht Zeugen am Elbepark und krallt sich dessen Handy

Dresden - Ein ertappter Autofahrer hat am gestrigen Montagmittag einen Unfallzeugen am Elbepark ( Dresden-Kaditz ) attackiert und sich dessen Mobiltelefon unter den Nagel gerissen!

Tatort der dreisten Unfallflucht: das Parkhaus Elbepark Dresden an der Peschelstraße. © Steve Schuster

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, beobachtete ein 48-Jähriger einen Parkplatzunfall eines Unbekannten in der Tiefgarage an der Peschelstraße. Dabei handelte es sich um einen "Parkplatzrempler" in der Anlage des Elbeparks, so Polizeisprecher Marko Laske (49) gegenüber TAG24.

Anstatt jedoch auf den Geschädigten zu warten oder seinen Rempler bei Behörden zu melden, drückte der Unfallverursacher einfach aufs Gaspedal. Der 48-Jährige mit einem anscheinend ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit zückte daraufhin sein Handy und fotografierte das Auto des Verursachers.

Das störte den Unbekannten jedoch so sehr, dass dieser anhielt, ausstieg und den Mann sowie seine 53-jährige Begleiterin bedrohte!