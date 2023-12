Kippenautomaten gesprengt: Sind Serientäter am Werk?

An der Pirnaer Landstraße wurde am Dienstagmorgen dieser Zigarettenautomat in die Luft gejagt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, kam es gegen 2.25 Uhr zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Pirnaer Landstraße.

Die Täter haben offenbar Pyrotechnik in das Verkaufsgerät gesteckt und entzündet. Es kam zur Explosion, woraufhin der Automat explodierte.

Die Unbekannten entkamen daraufhin mit Kippen und Bargeld. Wie viel sie genau erbeuteten, ist jedoch noch unklar. Genauso auch die genaue Schadenshöhe.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits in der vorigen Nacht: Wohl am ganz frühen Montagmorgen flog ein Zigarettenautomat an der Neudorfer Straße in die Luft. Die Tat wurde um 3.50 Uhr gemeldet.

Auch in diesem Fall kam Pyrotechnik zum Einsatz, die in dem Automaten drapiert und zur Explosion gebracht wurde.

Schadens- und Beutehöhe sind noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft.