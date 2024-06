Koks für 40.000 Euro bestellt und nicht geliefert: Vermeintlicher Drogenbetrüger in U-Haft!

Drei Männer sollen am Koks-Deal beteiligt gewesen sein. Doch den Stoff im Wert von 40.000 Euro gab es anscheinend nie. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden am heutigen Freitag mitteilten, soll der vermeintliche Drogenkäufer (33) am 11. Juni 2024 beim "Händler" seines Vertrauens bestellt haben. Der Preis für die Ware sollte am 18. Juni in Kassel bezahlt und einen Tag später in Dresden übergeben werden - doch es kam anders.

Der vermeintliche Koks-Händler (41) soll nie vorgehabt haben, zu liefern. Dennoch nahm er das Bargeld, das der 33-Jährige und sein 34-jähriger Kollege übergaben, anscheinend dankend entgegen. Noch in Kassel schaltete sich die Polizei ein und nahm die drei Beschuldigten vorläufig fest.

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden erließ am vorgestrigen Mittwoch Haftbefehle. Die Männer sind allesamt nicht vorbestraft und schwiegen bislang zu den Vorwürfen.