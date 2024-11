Lieferwagen eines Pizzaboten in Dresden gestohlen: Auto wieder da - aber in diesem Zustand!

Dresden - Was wurde damit nur angestellt?

Der Lieferwagen ist ziemlich ramponiert wieder aufgetaucht. © privat

Am Sonntag klauten Diebe innerhalb von Sekunden das Lieferauto von "Arjun's Bistro". Ein Lieferant (39) hatte während einer Lieferung kurz den Schlüssel im Auto gelassen, schon war es weg. Nun tauchte es wieder auf und hat wohl einiges mitmachen müssen.

Der Ärger bei Sukhwinder Singh (43) war groß: "Das war echt doof von dem Fahrer", sagte er nach dem Diebstahl gegenüber TAG24.

"Gerade jetzt bei diesem Wetter ist Hauptsaison, da brauchen wir eher ein Auto mehr." Jetzt zumindest etwas Erleichterung: "Am Dienstag rief ein älterer Herr bei uns an", so der Lieferdienst-Chef.

"Er hatte von dem Diebstahl in der Morgenpost gelesen und das Auto wiedererkannt."

Obwohl die Diebe versucht hatten, genau das zu vermeiden: Sämtliche Werbung war mit Farbspray überschmiert, trotzdem konnte der Zeuge die Nummer des Imbisses noch erkennen.