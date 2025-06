Mann attackiert Passanten am Bischofsplatz: Bei seiner Flucht springt er von der Brücke

Dresden - Das Wochenende verlief für die Bundespolizei Dresden alles andere als ruhig: Die Beamten mussten tagsüber und nachts zu gleich mehreren Einsätzen in der Dresdner Neu- und Altstadt ausrücken.

Am Haltepunkt Bischofsplatz griff am Samstag ein Mann wahllos Passanten an und floh. (Archivbild) © Norbert Neumann

Am Samstag griff ein Mann (29) gegen 11.20 Uhr wahllos Passanten am Haltepunkt Bischofsplatz an.

Als die Beamten laut einer Mitteilung der Bundespolizei eintrafen, sprang der Mann vom Bahnsteig aus in die Gleise, kletterte über ein Brückengeländer und sprang auf die darunterliegende Straße.

Seine Flucht wurde dort aber von weiteren Polizisten gestoppt. Der 29-Jährige wollte erneut flüchten, konnte dann aber festgenommen werden.

Wie ein Zeuge berichtet, soll der Syrer eine Person von hinten geschubst und einen anderen Passanten mit der Faust geschlagen haben. Schläge gingen auch in die Richtung einer dritten Person.

Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.