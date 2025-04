Mann verfolgt junge Frau nach Hause: Als sie sich wehrt, sucht er sich sein nächstes Opfer

Die erste Tat der versuchten sexuellen Nötigung geschah unweit des Straßburger Platzes. © Norbert Neumann

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. November 2023, gegen 0.15 Uhr, am Straßburger Platz einer 27-Jährigen in ihr Wohnhaus gefolgt zu sein - mit der Absicht, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen.

Die Frau fing daraufhin im Hausflur an zu schreien, weshalb der Mann floh.

Etwa vier Stunden später soll der Pole eine 20-Jährige an der Haltestelle Elbepark, Lommatzscher Straße 125, gewaltsam zu Boden gebracht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Nur durch das Eingreifen von Zeugen konnte wohl Schlimmeres verhindert werden; der Beschuldigte floh erneut.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Seit dem 8. Oktober 2024 befindet sich der 38-Jährige in Untersuchungshaft.